A edição de hoje já está nas bancas

Instituto Dinarte Ribeiro apresenta o “Mundo Encantado da Literatura”: com o objetivo de incentivar o hábito da leitura, o projeto organizado pelos professores Diane Ricalde e Alex Freitas, promoveu uma mostra literária, em que os alunos apresentaram as obras lidas, alguns deles vestidos como os personagens, mergulhando no mundo da ficção

Oncologista caçapavano Stephen Stefani fala sobre os mitos e verdades do câncer de próstata

Hoje tem vacinação no Calçadão

Para conservar memórias: esse é o objetivo da turismóloga lavrense Fernanda Carvalho, idealizadora do projeto “Catálogo Escaiolas da Terra do Ouro”. Paredes escaioladas de imóveis do município vizinho são fotografadas para, posteriormente, ser montado um catálogo físico e digital. O trabalho visa eternizar essas verdadeiras obras de arte

Política de Incentivo ao Desenvolvimento sofre alterações

Câmara rejeita projeto de remanejo de recursos

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

