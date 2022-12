A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

“É a cidade que mais gosto”: esse é o motivo que o senegalês Souberou Diene cita quando lhe perguntam por que escolheu Caçapava para se estabelecer. Ele sempre trabalhou com comércio, seguindo os passos do pai, proprietário de uma loja em seu país natal. Em entrevista à Gazeta, Souberou fala de sua experiência viajando pelo mundo, dos lugares que já morou e da expectativa sobre a participação da seleção do Senegal na Copa do Mundo do Catar

Após rejeitar projeto de remanejo de recursos, Câmara aprova seus desmembramentos

Torneio de futsal arrecada alimentos: oito equipes, representando escolas caçapavanas, disputaram as partidas no Ginásio de Esportes Dr. Cyro Carlos de Melo. O evento, promovido pelo Instituto Dinarte Ribeiro em parceria com a Secretaria de Assistência Social, faz parte do Projeto Educação contra a Fome

Covid-19: casos aumentam em Caçapava

Caçapavanos lotam o Melão para assistir ao espetáculo “Love”: produzido pela escola Sonho sobre Rodas, o show realizado no sábado, 26 de novembro, reuniu 142 patinadores das categorias baby, mirim, infantil, infanto-juvenil, juvenil, adulto iniciante e intermediário e projeto EENSA

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

