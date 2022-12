A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Geoparque Caçapava: Unesco aprova o relatório dos avaliadores. Agora, para que o município seja reconhecido como Geoparque Mundial, falta apenas a Assembleia Geral da organização, que ocorrerá em abril, referendar a decisão

Começa a distribuição dos carnês do IPTU

Proerd forma 380 alunos do município

Como está o andamento do Caçapava Mais? Em 25 de outubro de 2021, a Prefeitura presenteou o município com o projeto, que prevê um investimento de R$ 12 milhões. Um ano depois, o que foi feito? O que ainda falta fazer? Em matérias especiais, mostramos como está o andamento do projeto. Nesta semana, saiba o que foi investido na Secretaria de Obras

Gabriel Gasparotto sobe ao pódio na 1ª Ultramaratona Internacional de Tupanciretã

Desafio Solidário de Natal movimentará os caçapavanos amanhã

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

