A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Ação de profissionais: ladrões invadem lotérica pelo teto

Dois homens são presos por porte ilegal de arma e tráfico

Produtores de todo o Estado relatam perdas na pecuária e na produção de leite devido à estiagem

Secretaria já distribuiu quase 200 mil litros de água no Interior: no total, 13 localidades são atendidas. Prefeitura pede uso consciente para evitar racionamento e desabastecimento na cidade

MinasFest está de volta: após três anos suspenso, evento reunirá diversas atrações de Caçapava e da região na noite de sábado (28), no CTG Ronda Crioula, em Minas do Camaquã. Programação também prevê atividades na sexta (27)

Unipampa realiza chamada por notas do Enem: novidade é a possibilidade de ingresso no novo curso do Campus Caçapava, Engenharia de Minas

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

