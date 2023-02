A edição de hoje já está nas bancas

Confira os destaques:

Carnaval de rua agita Caçapava: segundo o secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo, em média, quatro mil pessoas participaram por noite das comemorações na Praça Dr. Rubens da Rosa Guedes, sob o comando da Corte do Carnaval. Também no feriado, a CCJT promoveu a primeira edição do Carnacultura, que em dois dias reuniu aproximadamente 200 pessoas

Secretaria recebe microchips para rastrear animais

Fim de semana pode ter pancadas de chuva

Sesc oferece EJA à distância: interessados em obter Ensino Médio com qualificação profissional em produção cultural têm até terça-feira para se inscrever

Atividade industrial recua em janeiro, mostra pesquisa da CNI

Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo seleciona novos integrantes

Colunas de Anna Zoé Cavalheiro, Casa de Cultura Juarez Teixeira, Fábio Burch Salvador, Isabela Brito Oliveira, Padre Antônio Hermes e Zauri Tiaraju de Castro

Você encontra a Gazeta nas seguintes bancas parceiras:

Floricultura da Sara

Mercado Tchê

Rodoviária

Supermercado Center

Supermercado Jaime

Supermercado Kaiser

Supermercado Minuano (matriz e filial)

Supermercado União