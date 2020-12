Os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), ou simplesmente lixo eletrônico, são constituídos por todos aqueles dispositivos eletroeletrônicos, como celulares, tablets e computadores, TVs, lavadoras de louça e de roupa, geladeiras, etc. que foram descartados por seus donos.

Estes são materiais que precisam de atenção especial ao ser jogados fora por conta da dificuldade de decomposição de seus componentes, dentre os quais estão o cobre e o chumbo, que causam a contaminação de nascentes de água. De maneira geral, os resíduos eletrônicos causam danos enormes ao meio ambiente. Por isso, é importante fazer o descarte da maneira correta.

Segundo o vereador Paulo Pereira, responsável pelas campanhas de coleta de lixo eletrônico em Caçapava, no ano de 2020, aproximadamente 60 toneladas foram recolhidas e descartadas de forma correta no município.

– Esse trabalho é de suma importância para nossa cidade, porque, além de preservar o meio ambiente, traz grande economia aos cofres públicos, uma vez que o lixo é recolhido por uma empresa da cidade de Santa Maria sem custo algum – relatou Paulo.

A campanha de recolhimento organizada pelo vereador é feita a cada três meses e, além dos resíduos eletrônicos, também são recolhidas garrafas de vidro não retornáveis. Mas, devido à pandemia, o trabalho foi afetado e não foi possível manter a regularidade. Paulo afirma que, por enquanto, não há pontos para o recolhimento, mas já há um projeto para a instalação de um ecoponto na cidade e, também, planos para que seja realizado o recolhimento do lixo eletrônico no interior do município.

– Quem tiver interesse em descartar seu lixo eletrônico, deve ligar para os telefones (55) 999959007 ou (55) 996299945 e agendar um horário para o recolhimento. Peço o apoio dos nossos munícipes para que participem das campanhas de recolhimento e, também, divulguem esse trabalho. Assim, deixaremos para as gerações futuras, além do bom exemplo, uma cidade cada vez melhor para se viver – concluiu Paulo.

Por Iara Menezes