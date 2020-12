A Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN) informou que, na madrugada de amanhã, dia 08, o bombeamento de água em Caçapava será interrompido das 4h às 8h para limpeza do reservatório enterrado que fica no pátio da CORSAN. Isso poderá causar falta de água nas partes mais altas da cidade. O retorno do abastecimento está previsto para as 12h.

Informações: CORSAN