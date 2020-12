As inscrições para o Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) estão abertas até o dia 18. Podem inscrever-se professores em exercício da docência de matemática no ensino básico das redes pública e privada e portadores de diploma de curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação, respeitando-se as normas de cada Instituição Associada.

Há seis vagas e previsão de reserva de outras. O início do semestre letivo está previsto para março 2021, com aulas às sextas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde e que poderão ser presenciais, remotas ou em modalidade híbrida de acordo com as orientações dos órgãos sanitários e da reitoria da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).

Estão previstas bolsas de estudo concedidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), conforme Anexo 4 do Edital ENA 2021 e conforme distribuição de cotas da CAPES às instituições associadas. De acordo com o artigo 5° do Anexo 4, as bolsas são exclusivas para docentes na rede pública de ensino básico pertencentes ao quadro permanente. A classificação no ENA não é garantia de concessão de bolsa de estudo.

Os interessados podem fazer a sua inscrição através do link http://www.profmat-sbm.org.br.