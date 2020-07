O Abrigo Bem Me Quer recebeu na manhã de hoje (10), uma doação de 300 litros de leite para as crianças da casa, a doação foi feita pela empresa Belluno Tecnologia. Na entrega a Secretária Adjunta Zoé Assunção agradeceu a empresa que frequentemente auxilia a secretaria com doações para as instituições.

Informações: Prefeitura Municipal