Segundo a prefeitura municipal, mesmo com a suspensão das aulas em todo o Rio Grande do Sul, a Secretaria de Educação de Caçapava do Sul, segue seu trabalho com envio de material pedagógico aos mais de 3.400 alunos da rede municipal.

A secretaria informou que vem fazendo reparos e reformas nas escolas do município, como a reforma do telhado da Escola Nossa Senhora das Graças e a construção das quadras das Escola Patricio Dias Ferreira, de ensino de tempo integral que é modelo na região do Pampa e da Escola Municipal Inocêncio Prates Chaves, cuja obra deve inciar após a conclusão da quadra do Patrício, que foram visitadas esta semana pelo Secretário Aristides Costa e sua equipe.

A Secretaria de Educação informou ainda que vem investindo nas reformas dessas escolas, lembrando os mais de R$ 300 mil para a reforma completa da Escola Pedacinho de Gente, interditada pelos Bombeiros em fevereiro de 2017 e entregue à comunidade em outubro de 2018, da entrega, após 12 anos de espera, da Creche da Vila Henriques em março deste ano e da entrega do Plano de Prevenção Contra Incêndio de todas as 17 escolas do município, plano que teve início em 2017.

Assista ao vídeo e confira as ações da SEDUC durante a pandemia:

SEDUC em Ação Giro pelas escolas municipais Publicado por Prefeitura Municipal de Caçapava do Sul em Sexta-feira, 12 de junho de 2020

Informações: Prefeitura Municipal