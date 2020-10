Uma reunião entre o prefeito Giovani Amestoy, a secretária da saúde, Inês Salles, o chefe da Vigilância Sanitária, Luiz Ilha, o secretário geral adjunto, Patrick Paz, e o Sargento Pereira, da Brigada Militar (BM), discutiu as ações intensivas que serão tomadas no feriado prolongado do Dia de Finados para combater o aumento de casos de Covid-19 em Caçapava.

Foi acordado que, em caso de descumprimento das medidas previstas nos decretos municipais, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, a Vigilância Sanitária multará os infratores e a BM registrará boletim de ocorrência por descumprimento de medidas sanitárias, de acordo com o Art. 268 do Código Penal Brasileiro.

Estas ações ocorrerão de sexta-feira, dia 30, à segunda-feira, dia 02, especialmente no período noturno, e poderão ter o apoio do Pelotão de Operações Especiais (POE). Além disso, serão instaladas sete faixas informativas em pontos estratégicos e trezentos cartazes e será proibido o estacionamento de veículos em alguns pontos da cidade das 22h às 6h para evitar aglomerações e perturbação de sossego público. Esta última vem tendo maior frequência de denúncias da população.

Informações: Prefeitura Municipal