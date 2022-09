Adoção e posse: animais de estimação precisam de tutores comprometidos

Por Tisa de Oliveira

Os animais de estimação trazem alegria para uma casa. Isto é fato comprovado pela ciência, tanto que algumas espécies, principalmente cães e cavalos, são usadas como recurso terapêutico. Mas, quando alguém decide ter um pet, precisa estar ciente de todos os deveres que envolvem a posse responsável.

O comprometimento do tutor vai além de atender às necessidades físicas e dar água e comida. É sua obrigação, ou de quem adota, prevenir os riscos (agressão, transmissão de doenças ou danos a terceiros) que seu animal possa causar à comunidade ou ao ambiente. No entanto, na prática, a situação não é bem assim.

Mutirão de castrações

Como forma de controle de zoonoses e de redução da população de animais de rua, o Centro de Bem-estar Animal (CBEA) está realizando castrações itinerantes nos bairros e no interior de Caçapava. O trabalho está sendo feito por dois castramóveis, um da Prefeitura e outro da empresa Clínica Veterinária Miau-Auau Eireli, que venceu a licitação para realizar o serviço. Ela tem até o final de dezembro para concluir os procedimentos.

Os recursos para a contratação são do Estado, com uma contrapartida da Prefeitura. Segundo a secretária Geral, Cássia Freitas, foram investidos mais de R$ 70 mil de uma emenda parlamentar que o município recebeu, além de R$ 50 mil para compra de medicamentos cirúrgicos, adquiridos por meio de uma ação.

As castrações já ocorreram nas Minas do Camaquã, onde 40 animais passaram pelo procedimento, e no Bairro Floresta, que teve o mesmo número de cirurgias. Neste final de semana, a localidade do Rincão dos Seixas será a beneficiada.

O CBEA, com a colaboração de ONGs, está realizando o cadastro e a consulta de animais que estão na lista de espera. De acordo com o Centro, mais de mil estão na fila. O número alto tem relação com o aumento do abandono ocasionado pela pandemia. Até dezembro, a Prefeitura pretende diminuir em 50% a lista.

No CBEA, por mês, são castrados, em média, 50 animais. O local possui um centro cirúrgico autorizado pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) somente para cirurgias de castração, além de quatro alas para tratamento e recuperação de animais em situação de vulnerabilidade. Para os cães albergados, o Centro oferece o tratamento, mas não há atendimento clínico. Hoje, há 33 cães no local.

Para agendar a castração, é necessário fazer um cadastro, por telefone, WhatsApp ou pessoalmente. O contato do CBEA é (55) 9 9606-4603.

Posse responsável x abandono

Entre as causas de abandono, estão a mudança de endereço e as férias. Por isso, conscientizar as pessoas para a posse responsável é fundamental. Quando uma família assume a responsabilidade de ter um pet, ela precisa entender que o animal é dela em qualquer endereço e em qualquer época do ano.

O proprietário da Pedigree Pet Store e Clínica Veterinária, Lucas Moreira, destaca que a posse responsável deve ser encarada, tanto por quem opta por comprar quanto por quem decide adotar um animal, como um compromisso com uma vida. Animais não são objetos que podem ser descartados quando surgem problemas ou quando não se quer mais. O ciclo de vida deles é de 10 a 15 anos, então, neste período é preciso compreender que irão precisar de alimento, água, carinho, veterinário e vacinas.

Para ele, a principal maneira de educar a população para a posse responsável é através das crianças, e as escolas são aliadas na execução de políticas públicas para a causa.

“É preciso ensinar as crianças que não se pode descartar animais, já que as pessoas mais velhas, por falta de conhecimento ou caráter, não têm esse entendimento. Hoje, os abandonos não têm classe social. Frequentemente encontramos cães da lida campeira largados na cidade”, analisa.

Foto principal: Imprensa Prefeitura