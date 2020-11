O servidor Fábio Burch Salvador é o novo responsável pela agência da Receita Federal em Caçapava. Natural de Porto Alegre, ele tem 39 anos, é formado em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e assumiu a unidade do município em 26 de novembro.

Fábio ingressou na Receita Federal em 2015 e trabalhou no atendimento ao público na agência de Viamão, onde também atuou no Fale Conosco, um dos novos canais de assistência da Receita Federal. Em fevereiro deste ano, ele passou para a Seção de Comunicação Institucional da Superintendência da Receita Federal na 10ª Região Fiscal, que é o setor responsável por coordenar a comunicação interna e externa da Receita Federal no Rio Grande do Sul. Logo após, foi selecionado para assumir a agência de Caçapava quando o antigo titular, Sérgio Murilo, atingiu o tempo máximo de permanência na chefia.

– Eu assumo este cargo justamente em um momento no qual a Receita Federal está rediscutindo seu papel na sociedade. Por exemplo, enquanto eu me instalava aqui em Caçapava, saiu uma publicação interna explicando que os agentes, agora, terão um papel mais ativo em termos de parceria com o poder público municipal, com a classe contábil, com os empresários e a população. – declarou Fábio.

Além de manter o trabalho de atendimento da unidade, a principal expectativa de Fábio é a de implementar tudo o que a instituição, agora, espera do ocupante deste cargo:

– Aproximar a administração federal da população local, promover a cidadania fiscal e causar um impacto positivo na vida da cidade. – concluiu o servidor.

Por Iara Menezes