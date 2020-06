Foto: Blog do Lorenzo

A Agência de Caçapava do Sul do FGTAS/SINE, iniciou oficialmente nesta sexta-feira, dia 12, a sua campanha do agasalho. A Agência local é a única do interior do RS que está aderindo a campanha Estadual do agasalho, que é coordenada pela Defesa Civil ligada a Casa Militar do Palácio Piratini.

Segundo a Coordenadora do Sine, Ana Márcia dos Santos, a Agência de Caçapava será mais um ponto de coleta espalhado pelo Estado, e que as pessoas podem fazer a sua doação com tranquilidade e de forma presencial na própria Agência.

“Se as pessoas tiveram muitas roupas para doarem, mas não puderem levar até o Sine, nós vamos buscar em casa. Tudo isso pela solidariedade e a necessidade de ajudar o próximo neste momento que a Pandemia cresce no RS e em Caçapava”, disse Ana Márcia.

Informações: Blog do Lorenzo