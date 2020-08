Agosto vai começar com tempo seco e temperaturas mais elevadas no Rio Grande do Sul, de acordo com o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 05/2020 divulgado pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), em parceria com a Emater-RS e Irga..

Na quinta-feira (30), a presença do ar frio e seco manteve as temperaturas baixas, com valores negativos e formação de geadas ao amanhecer. Já na sexta-feira (31), o ar frio perde intensidade e o ingresso de umidade aumentará a cobertura de nuvens, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas, especialmente na Fronteira Oeste e Campanha.

No sábado (01), o tempo seco, com temperaturas amenas vai predominar em todo o Estado. No domingo (02), o tempo firme, com temperaturas em elevação vai seguir predominando na maioria das regiões, mas a propagação de uma frente fria no Oceano deve provocar pancadas isoladas de chuva na Zona Sul.

Entre a segunda (03) e quarta-feira (05), o tempo permanecerá seco, com temperaturas acima do padrão e valores que oscilarão entre 25°C e 28°C em todo o Estado. Os totais de chuva previstos serão inferiores a 5 mm na maioria das regiões.

Informações:Boletim Integrado Agrometeorológico nº 05/2020