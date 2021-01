Os brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2021 têm até 30 de junho para realizar o alistamento militar obrigatório. A seleção ocorrerá entre 01 de julho e 28 de outubro. As inscrições podem ser feitas em uma Junta do Serviço Militar ou pelo site http://www.alistamento.eb.mil.br./.

Para alistar-se, é necessário ter em mãos os seguintes documentos: certidão de nascimento (para inscrição presencial), CPF, carteira de identidade, comprovante de endereço com CEP (ou declaração firmada – válida apenas para inscrição presencial), endereço de e-mail e número de telefone. No caso do alistamento online, o usuário cadastrará uma senha, que utilizará para acompanhar os próximos passos no mesmo site.

Há casos especiais em que o alistamento pode ser feito apenas presencialmente. O jovem que for o responsável pelo sustento de sua família, ou que for portador de necessidades especiais deve apresentar um requerimento de dispensa e documentação que comprove sua condição. Em casos de incapacidade absoluta, a pessoa pode ser representada por um tutor ou curador.

Também é possível alistar-se utilizando o nome social. Para isso, é necessário dirigir-se à Junta Militar levando a certidão de nascimento ou equivalente, um comprovante de residência, um documento oficial com foto e o requerimento para o uso do nome social, que pode ser obtido em https://www.alistamento.eb.mil.br/assets/pdf/nome_social.pdf.