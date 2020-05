Foto: Divulgação

A pandemia do novo Coronavírus exigiu a suspensão das aulas, mas nem por isso os estudantes da rede municipal de São Sepé estão com muito tempo livre. Este mês, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) deu início a uma série de atividades não presenciais. O objetivo é assegurar que as crianças não percam o vínculo com seus professores e suas instituições de ensino mesmo em tempos de distanciamento social.

A titular da pasta, Paula Machado, explica que os trabalhos sugeridos levam em consideração a realidade de cada aluno – onde moram ou se possuem ou não acesso à internet são alguns dos detalhes observados. Aqueles que frequentam as escolas rurais, por exemplo, estão recebendo as tarefas em casa, com a ajuda dos motoristas do transporte escolar. Outra novidade é o programa de rádio, também direcionado ao mesmo público. Como muitas crianças que vivem no interior não possuem internet, a SMEC está desenvolvendo um programa de rádio, que é veiculado todos os sábados, das 10h30 às 11h30, na emissora Cotrisel. O roteiro é preparado por professores de diferentes áreas.

Foto: Divulgação Prefeitura de São Sepé

Já as escolas urbanas estarão abertas nas quintas-feiras pela manhã para que os alunos que não possuem acesso às redes sociais e aplicativos de mensagem, retirem as atividades propostas. A secretária ressalta que as tarefas não envolvem conteúdos novos. “Os professores estão bem empenhados e planejando tudo com muito carinho, respeitando este momento. Nós temos feito reuniões on-line com as equipes diretivas, alinhando e avaliando o trabalho”, diz. Ainda neste sentido, A SMEC tem utilizado o seu canal do youtube para realizar lives com orientações às famílias, sobre como contribuir com a aprendizagem das crianças em casa.

Os resultados destas novas metodologias tem sido positivos, especialmente pela ampla participação dos pais na execução dos desafios. “Estamos nos reinventando e observando uma mudança de paradigmas, já que as famílias tem colaborado com os estudantes, ajudando e motivando. Estas são ferramentas importantes para evitarmos a evasão e o abandono da escola”, afirma Paula

Atividades não presenciais estão autorizadas pelo Conselho Nacional de Educação:

As tarefas que os estudantes tem realizado seja com o auxílio das redes sociais, do rádio ou aquelas retiradas na escola, serão computadas como atividades não presenciais e farão diferença na obtenção das 800 horas exigidas para que um ano letivo seja validado. O Conselho Nacional de Educação (CNE) já lançou a possibilidade do aproveitamento deste tipo de tarefa para o cumprimento da carga horária obrigatória. Ainda assim, o Conselho Municipal de Educação deverá normatizar parecer favorável a esta medida.