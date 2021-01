A Secretaria de Assistência Social de Caçapava está em novo endereço desde o último dia 04. A inauguração do espaço contou com a presença do prefeito Giovani Amestoy, do vice-prefeito Luiz Guglielmin, da primeira-dama e secretária de Assistência Social Andressa Lisboa e da secretária adjunta Zoé Silveira. Juntos, eles desfizeram o nó da faixa e abriram oficialmente o espaço, que está localizado na Rua Quinze de Novembro, 183 (antiga Loja Quero-Quero) e funciona de segunda a sexta, das 9h às 15h.

Em entrevista à Gazeta na terça-feira, dia 05, a secretária Andressa Lisboa disse que a mudança de prédio ocorreu para melhor atender aos caçapavanos:

– Havia um anseio muito grande da equipe de trabalho, porque o outro local, por mais que seja bem centralizado, não tinha acessibilidade. A minha sala ficava no porão e, muitas vezes, eu tinha que pedir uma sala emprestada no andar de cima para poder atender aos idosos, às pessoas com necessidades. E, além de um bom atendimento, temos que dar acessibilidade a essas pessoas – declarou.

Segundo a secretária, logo após a reeleição do prefeito Giovani Amestoy, começou a procura pelo novo endereço onde, agora, além da Secretaria, estão localizados o setor de Bolsa Família, a sala da assistente social e um centro de cursos de capacitação ligados aos CRAS. Este centro, cujo início do funcionamento está programado para o mês de março, será mobiliado agora e deve receber câmeras para gravar as aulas e, futuramente, utilizar o material para divulgar os cursos ofertados.

Em 2020, devido à pandemia, muitas pessoas precisaram buscar a ajuda do município, e o atendimento na Secretaria teve de ser modificado, o que levou a que o trabalho não parasse em nenhum momento. Com relação aos anos anteriores, notou-se um aumento na procura por auxílio:

– Infelizmente, a procura por ajuda aumentou bastante. Nós viemos, desde o início da pandemia, procurando fazer um trabalho para tentar amenizar a vulnerabilidade social dessas pessoas. Antes, eu trabalhava com pessoas realmente carentes; agora, além delas, há, por exemplo, músicos que não estão trabalhando e acabam vindo pedir auxílio de alimentação justamente por causa da pandemia – disse a secretária Andressa.

Para 2021, a esperança é de um ano melhor para todos e de que os projetos que já eram realizados pela Secretaria, como o casamento comunitário e as festas para crianças em datas especiais, possam retornar, e os novos planos possam ser implementados.

– Almejamos muitas coisas, torcemos para que tudo dê certo, e queremos, principalmente, continuar com o trabalho que já vínhamos desenvolvendo – finalizou a secretária.