A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caçapava está completando 53 anos nesta segunda-feira, dia 03. Segundo o Histórico de Fundação da Apae, era uma noite outonal de 1968 quando Maria de Lourdes Dias Ferreira voltava de Santa Maria, onde estava acompanhando sua filha, portadora de Síndrome de Down, com a ideia de fundar a Associação em Caçapava. Foram necessárias apenas duas reuniões para que o projeto fosse colocado em prática. O aniversário da Apae é comemorado na mesma data em que ocorreu a segunda delas, 03 de maio de 1968.

Atualmente, a Apae é dirigida por Marines Huerta, e conta com 29 colaboradores, como motoristas, merendeiras, professores e técnicos para atender a 153 pessoas com deficiência, de zero anos até a idade adulta. Destas, 90 frequentam exclusivamente a instituição, seja na parte escolar ou nas oficinas, e os demais estão em outras escolas ou creches e fazem algum tipo de atendimento na entidade.

Dentre as atividades e os atendimentos oferecidos pela Associação estão aulas de capoeira, oficinas de culinária, fisioterapia, fonoaudiologia e equoterapia. A parte educacional é dividida em duas áreas, a alfabetização e a pós-alfabetização, que atende alunos de idade mais avançada e que passam a ter uma aprendizagem mais funcional, envolvendo leitura e escrita, mas voltada à vida prática. Os alunos menores, em idade escolar, recebem o ensino em que se enfatiza a leitura, a escrita e o cálculo.

Imagem: Facebook Apae Caçapava do Sul