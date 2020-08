Nesta terça-feira (04), o vereador Silvio Tondo (PP), anunciou no empenho do Orçamento Geral da União, uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, para a APAE de Caçapava do Sul. A emenda é de autoria do Deputado Federal Pedro Westphalen (PP).

Segundo o vereador, o recurso será destinado pelo Ministério da Cidadania ao Fundo Municipal de Assistência Social, que repassará a APAE através de um projeto que beneficie a instituição. ” Estou muito contente com a disponibilidade de mais uma emenda destinada a Caçapava através do Deputado Pedro Westphalen, articulada e pedida por mim. Recentemente o Deputado enviou R$ 200 mil para a saúde.” Relatou Tondo.

Informações: Câmara Municipal de Vereadores