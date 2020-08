Na manhã desta quarta-feira (05), o vereador Zilmar Araújo (Mano), esteve na sede da APAE de Caçapava do Sul, para informar ao Presidente da entidade, Luiz Alberto Coradini e a Diretora, Marinês Razzera, que a emenda parlamentar de autoria do Deputado Federal, Afonso Hamm, no valor de R$ 100 mil, já está depositada na conta do Fundo Municipal de Assistência Social, para usar no custeio e investimento da APAE.

Segundo o vereador, essa é a segunda emenda destinada pelo Deputado Hamm a entidade, a primeira foi em 2019 no mesmo valor. ” Quero agradecer ao Deputado por disponibilizar a meu pedido mais esta emenda a nossa APAE, no qual já está depositada. O recurso será usado no custeio da entidade”, comentou Mano.

Durante a reunião, a assessora do Vereador, Giselbia Rosso, entregou o ofício com a comprovação do recurso e o recibo de depósito. ” Quero mais uma vez agradecer ao Deputado Afonso Hamm e ao Vereador Mano pela emenda e que será muito bem investida”, declarou o Presidente Luiz Alberto Coradini.

Informações: Câmara Municipal de Vereadores