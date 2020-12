A verba de R$100 mil para investimentos na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Caçapava, conseguida por intermédio de emenda parlamentar do Deputado Federal Afonso Hamm, foi paga pelo Governo Federal através do Fundo Nacional de Assistência Social nesta semana. A solicitação desta verba havia sido feita pelo vereador Zilmar Araújo no início do ano.

– Estou muito feliz em poder ajudar a nossa APAE. Tenho certeza que a entidade fará o melhor trabalho possível com este recurso. Um grande presente de Natal a todos nós – declarou o vereador.

Informações e imagem: Câmara de Vereadores