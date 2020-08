A Secretaria de Cultura e Turismo de Caçapava do Sul está organizando, junto as Secretarias de Planejamento e Meio Ambiente e da Fazenda, as condições legais e contas bancárias, para o aporte da Lei Aldir Blanc, no valor de R$ 254.865,66, recurso federal, proveniente do Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura, para o auxílio emergencial a comunidade artística e espaços culturais de Caçapava do Sul.

Nesta semana, a Prefeitura Municipal promulgou a Portaria do Grupo Gestor da Lei Aldir Blanc, formada por agentes públicos das Secretarias da Cultura e Turismo, da Administração, Fazenda e da Coordenadoria Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Estes técnicos terão por função montar os planos de ação que serão colocados na Plataforma Mais Brasil, instrumento online do Governo Federal que fará a monitoria e controle dos recursos no município de Caçapava do Sul.

Os agentes de Cultura e espaços culturais interessados no Auxilio Emergencial da Aldir Blanc devem fazer seus cadastros nos sites abaixo:

Para Trabalhadores da Cultura: https://cultura.rs.gov.br/cadastro-pessoa-fisica

Para os Espaços Culturais: https://cultura.rs.gov.br/cadastro-espacos-culturais

A Secretaria de Cultura e Turismo de Caçapava do Sul está com pessoal disponível das 9h às 15h de segunda à sexta-feira para auxiliar no cadastramento e maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3281.1599.

Informações: Prefeitura Municipal