Jorge Romualdo Schreiner, 55 anos, é o novo pastor da Igreja Assembleia de Deus em Caçapava. Desde o dia 30 de maio, ele substitui o pastor Izar Andrade, que faleceu em março deste ano, vítima da Covid-19.

Natural de Novo Hamburgo, o pastor Jorge estava em Arroio Grande antes de vir para Caçapava. Esta é sua segunda passagem pelo município. Há 15 anos, ele trabalhou aqui, e se diz muito feliz por ver como a Igreja cresceu nesse período. O pastor também atuou na Argentina e na Bolívia. Ele avalia a experiência internacional como muito importante para seu crescimento. Dois de seus três filhos com a esposa Tânia – também de 55 anos e que o acompanha na mudança para Caçapava – nasceram no exterior: o mais velho nasceu na Argentina, e o mais moço na Bolívia. O filho do meio nasceu em Belo Horizonte. Hoje, os três moram na Austrália, onde atuam em ações da Igreja.

Segundo o pastor Jorge, a Assembleia de Deus possui 20 templos em Caçapava – todos em imóveis próprios – para atender aos mais de 800 fiéis. Dentre as obras realizadas pela Igreja, ele destaca a distribuição de cestas básicas. De acordo com o pastor, apenas na semana passada, 60 cestas foram adquiridas pela Assembleia e distribuídas no município.

Questionado sobre o impacto da pandemia na participação dos fiéis nos eventos religiosos, o pastor Jorge disse que eles se habituaram a assistir de casa aos cultos, que são transmitidos ao vivo, e não deixaram de manifestar sua fé.

Foto: arquivo pessoal