A Associação Banco da Amizade de Caçapava do Sul, emitiu um comunicado no fim da tarde de ontem (06), informando aos colaboradores que fizeram doações na caixa coletora do Banco no sábado e domingo, que as doações foram furtadas e infelizmente não chegarão aos que realmente precisam.

O comunicado ainda relatava que as pessoas responsáveis pelo furto já foram identificadas, através das imagens das câmeras de segurança e terão seus cadastros no Banco cancelados.

Confira o comunicado na integra: