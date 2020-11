A Associação Caçapavana de Futsal (ACF) retomou suas atividades na terça-feira, dia 23, com a apresentação da nova diretoria, da comissão técnica e dos jogadores para temporada 2020/2021. O evento ocorreu Ginásio de Esportes Dr. Ciro Carlos de Melo e contou com a presença de Igor Casanova, que representou o prefeito Giovani Amestoy, e do vereador Silvio Tondo, representando a Câmara de Vereadores.

A ACF foi fundada em 2016 por um grupo de empresários do município e participou, por dois anos, da Série Bronze do futsal gaúcho, sempre obtendo as melhores médias de público da competição. Porém, há três anos, suas atividades foram paralisadas. Segundo o presidente da ACF, Diarlen Guterres, um dos motivos foi a falta de apoio, pois a participação em uma competição depende de um aporte financeiro bastante elevado.

– Este é um ponto que nos preocupa. Estamos trabalhando em busca de apoio junto às empresas e à administração municipal. Começamos a elaborar um projeto pelo Pro-esporte para que possamos ter um time competitivo, mas principalmente para termos tranquilidade para honrar os compromissos que teremos. – declarou Diarlen

Para o presidente da ACF, o retorno das atividades é muito importante por colocar o futsal de Caçapava no cenário estadual novamente.

– Caçapava tem muitos talentos nessa área. Sem contar os jovens que se espelham nos atletas da ACF, o que fortalece o esporte do município desde as escolinhas de futebol e inspira a prática do esporte. – disse Diarlen.

Ainda conforme o presidente da ACF, o grupo de jogadores foi montado com base no último campeonato municipal da primeira divisão de futsal. A comissão técnica e a direção se reuniram e analisaram o desempenho por posição, escolhendo os que se destacaram para formar a base do time. O grupo de jogadores foi complementado com dois atletas de Santana da Boa Vista e três de Lavras do Sul. A equipe pretende fazer, ainda, uma peneira para que mais jogadores de Caçapava e da região possam ser observados.

– Assim, quem ainda não faz parte do grupo, terá uma oportunidade para mostrar seu potencial e representar a nossa ACF – concluiu Diarlen.

Diretoria

Presidente: Diarlen R. Guterres (Capincho)

Vice-presidente: Cesar M. Cidade (Tuco)

2º vice-presidente: Nilberto F. Barbosa

Financeiro: Lucas Felino de Barcellos

Secretário: Gerson Barcelos da Silva

Juridico: Guilherme Longara

Comissão Técnica

Treinador: Rudson de Rosso Xaxier

Auxiliar-técnico: Matheus Moura

Preparador-físico: Américo Oberto

Preparador de goleiros: Tiago Flores