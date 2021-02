O vereador Luis Fernando Torres (Boca – PT) fiscalizou as obras de pavimentação da Rua Xirú Meireles, no Bairro Floresta, na quarta-feira, dia 10. Segundo ele, a empresa que executa o serviço está trabalhando em ritmo reduzido devido ao atraso nos repasses de recursos do Governo Federal.

Ainda de acordo com o vereador, as caixas de espera da rede pluvial do local estão prontas, aguardando a secagem do concreto, e logo após essa etapa, será feita a base para receber a pavimentação em paralelepípedo.

– Pedimos desculpas e agradecemos a todos os moradores da localidade pela paciência com a demora em finalizar as obras. Vamos continuar fiscalizando e cobrando junto ao Poder Público Municipal e também à empresa responsável pela realização dos trabalhos – disse o vereador.

Os recursos para a realização das obras, segundo Boca, provêm de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta (PT).

– O deputado Paulo Pimenta segue sendo nosso parceiro na realização de obras para o munícipio, principalmente em se tratando de infraestrutura urbana – destacou o vereador.

Informações e foto: imprensa Câmara