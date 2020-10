A Prefeitura emitiu um Decreto na segunda-feira, dia 19, não autorizando o retorno das aulas presenciais nas escolas municipais, estaduais e particulares de Caçapava. A medida tem como justificativa o aumento de casos de Covid-19 no município. Segundo dados apresentados pela Secretaria da Saúde em reunião do Comitê de Combate ao Coronavírus no dia 13 de outubro, foram registrados mais de 40 casos em menos de 10 dias.

O Decreto Municipal vai na contramão do anúncio feito na semana passada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, que prometeu o retorno das aulas nas escolas estaduais, iniciando pelo ensino fundamental e, depois, ensino médio. Logo após o anúncio do governador Eduardo Leite, o prefeito Giovani Amestoy frisou, em vídeo divulgado pela Prefeitura, que as aulas não retornariam em Caçapava devido ao aumento de casos e por não haver previsão de vacinação em massa, nem segurança à saúde das crianças, equipe pedagógica e comunidade escolar.

Informações: Prefeitura Municipal