A Secretaria de Cultura e Turismo de Caçapava do Sul, desde julho, vem acompanhando e organizando a documentação necessária para a chegada dos R$ 254. 865,66 da Lei Aldir Blanc, que vem para o auxílio aos espaços e trabalhadores da Cultura.

O Secretário João Timotheo Machado, que representa na 5ª Conferencia Estadual da Cultura a Assudoeste Pampa Gaúcho, composta por Aceguá, Bagé, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra e Lavras do Sul, já cadastrou a SECULTUR na Plataforma mais Brasil que é a ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União.



Na quarta-feira (12), a Secretaria de Cultura do Estado (SEDAC) abriu o cadastramento para os trabalhadores da cultura, para o auxílio emergencial destes agentes. O cadastro pode ser feito pelo site www.cultura.rs.gov.br/cadastro-pessoa-fisica.

Informações: Prefeitura Municipal