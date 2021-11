As inscrições para receber o auxílio emergencial destinado aos trabalhadores do setor cultural começam hoje, dia 03, e vão até o dia 19. Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Stener Camargo, informou em entrevista à Gazeta em julho, com a verba de R$ 88.106,66 proveniente do Fundo Estadual de Apoio a Cultura e de R$ 29.368,89 de contrapartida da Prefeitura, serão pagos R$ 800,00 em parcela única a 146 trabalhadores.

Podem receber o auxílio os profissionais que trabalham com música, artesanato, audiovisual, cinema, arte circense, artes plásticas, eventos, literatura, dança, arte afro-brasileira, hip-hop e culturas populares. Também podem receber dirigentes de espaços culturais. Todos esses trabalhadores devem atuar a pelo menos um ano em seu segmento, ser reconhecidamente fazedores de cultura em Caçapava, e residir no município. Além disso, não podem ter vínculo empregatício vigente, ser servidores públicos ativos ou inativos, nem ser aposentados ou pensionistas.

Para se inscrever, o beneficiário precisa de uma cópia de um documento de identificação válido e com foto; uma cópia do CPF; possuir uma conta bancária em seu nome; preencher e assinar o formulário conforme o anexo II do Edital; e um comprovante de endereço atualizado e emitido em seu nome há menos de 60 dias. Caso o beneficiário não possua comprovante de endereço em seu nome, ele precisará de uma declaração de moradia assinada pelo proprietário do imóvel. Poderá haver apenas uma inscrição por CPF.

