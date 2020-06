A rede de esgoto cloacal da Rua Miguel Paz, no Bairro Sul, foi reformada, pois estava comprometida a algum tempo e apresentava problemas de vazão.

A equipe de saneamento básico da secretaria de obras, trabalhou durante dois dias, para fazer a recuperação da obra, e mais de 50 metros de canos PVC foram usados.

O Secretário Adjunto de Obras, Acidemar Henriques, ressalta a importância desse tipo de trabalho, pois é, “com essas ações, que ficam escondidas debaixo do solo, que a administração mostra que está preocupada com as pessoas, possibilitando mais saúde. Todos sabemos que esgoto cloacal a céu aberto contribui de forma definitiva para novas doenças, principalmente nas nossas crianças”. Complementou Henriques.

Informações: Prefeitura Municipal