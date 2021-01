A agência de Caçapava do Banco do Brasil está com o atendimento interno suspenso devido a funcionários terem contraído Covid-19. Procurada pela Gazeta, a assessoria de imprensa do banco informou que a previsão para a retomada do atendimento presencial é na próxima segunda-feira, dia 25. Confira a nota:

O Banco do Brasil informa que suspendeu a prestação dos serviços internos da agência Caçapava do Sul, após confirmação da contaminação de três colaboradores pelo coronavírus.

A decisão atende aos protocolos e recomendações emitidas pelas autoridades sanitárias, da Prefeitura Municipal e aqueles adotados pela própria empresa. A sala de autoatendimento permanece aberta e os caixas eletrônicos funcionam com numerário.

O BB informa ainda que acionou empresa especializada para realizar a desinfecção do local e que trabalha para normalizar o atendimento no menor prazo possível. A previsão para a retomada do atendimento presencial (no interior da agência) é na próxima segunda-feira, 25.

Adicional

Os bancos têm recomendado fortemente aos seus clientes que, durante o período da pandemia do coronavírus, busquem atendimento pelos canais digitais. O atendimento remoto no BB pode ser acessado por meio de suas diversas soluções digitais, como o Aplicativo BB (smartphone) e o portal do BB na internet (bb.com.br), além do WhatsApp (61) 4004-0001, da Central de Atendimento BB (0800-729-0001) e pelas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin).