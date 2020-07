Os integrantes da Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo, impossibilitados de participarem de aulas presenciais em virtude da pandemia do coronavírus, estão realizando um desafio musical lançado pelo maestro Nelson Valejo. O referido desafio teve início no mês de abril, onde cada aluno apresenta direto de sua residência, uma música para o grupo, através do whatsapp, e desafia o seguinte e assim sucessivamente.

A iniciativa está sendo muito gratificante, porque dessa maneira todos podem interagir e ao mesmo tempo ensaiar. Os alunos da percussão, que não possuem os instrumentos em casa, estão usando da criatividade utilizando baldes, bacias, talheres, panelas, tampas de panela, entre outros recursos, para executar seus números musicais.

A Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo, entidade privada sem fins lucrativos, está em pleno funcionamento desde o ano de 2007, em sala anexa ao Ginásio Municipal de Esportes Dr. Cyro Carlos de Melo – Melão, onde mantém aulas técnicas e teóricas totalmente gratuitas para 40 integrantes, com idades de oito a 76 anos.

Neste ano, a diretoria da entidade musical e cultural também encaminhou para a Funarte, Judiciário e Secultur projetos que tratam da aquisição de instrumentos, uniformes e manutenção, os quais se encontram em análise.

Conforme a presidente Fátima Jovane Nunes, quando do retorno das atividades normais, a Banda estará recebendo inscrições de novos alunos com interesse em aprender música e colaborar com a entidade. As inscrições, aulas, uniformes e instrumentos são gratuitos. Maiores informações podem ser obtidas junto à direção da entidade.