A Banda Municipal Dr. Cyro Carlos de Melo iniciou os trabalhos deste ano no mês de fevereiro, mas em razão da pandemia do coronavírus teve suas atividades paralisadas no dia 31 de março. Durante esse período e até o momento, o maestro Nelson Valejo realizou um desafio musical entre os alunos, onde cada um, em suas residências, apresentou uma música a cada dia, para o grande grupo. Isso colaborou para que todos pudessem interagir e manter o convívio mesmo estando distantes.

Com a autorização da Secretaria de Município da Saúde e do Comitê de Enfrentamento ao COVID-19, através de Ata nº 043/2020, a Banda retornou suas aulas no dia 1º de setembro, cumprindo o cronograma de trabalho apresentado. Na sala com 104m2, foram distribuídos 09 alunos juntamente com o maestro para cada turno de aula alternadamente, com o devido distanciamento e todos os cuidados pertinentes.

Não participarão das aulas, os alunos que se encontram em grupos de risco e aqueles que acham que ainda não devem retornar, mas mesmo assim continuarão participando do desafio em vigor.