Classificada como risco alto para o coronavírus, São Sepé entra na bandeira vermelha no modelo de distanciamento controlado a partir de hoje, 6 de outubro. Desde o início da pandemia, esta é considerada a semana epidemiológica mais grave no município. Os 80 casos ativos da covid-19 e a lotação da ala destinada a pacientes com a doença no Hospital Santo Antônio justificam medidas de enfrentamento mais rígidas, que entraram em vigor a meia noite de hoje.

Conforme o decreto elaborado na segunda-feira (05), após debate entre os integrantes do Comitê Estratégico de Enfrentamento ao Coronavírus, estabelecimentos comerciais em geral (mercados, bares, açougues, fruteiras, padarias e similares) podem funcionar, mas devem encerrar suas atividades às 18h. Restaurantes e lancherias podem estender o funcionamento (funcionar durante o dia) desde que das 18h às 22h operem exclusivamente para tele-entrega ou sistema pegue e leve.

Na vigência da bandeira vermelha, as atividades esportivas coletivas e os eventos com público, a exemplo de cultos religiosos, ficam suspensos. A pista de caminhada do Pamade também será fechada às 18h.

O objetivo das novas regras é diminuir a circulação de pessoas nas ruas e sua permanência em ambientes fechados. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o pedido para que as pessoas não esqueçam das atitudes de prevenção, como uso de máscara, higiene das mãos e distanciamento social.

Caso as providências não sejam efetivas para diminuir a curva de contágio, que subiu consideravelmente após o surto de coronavírus no frigorífico de Santa Maria, as autoridades não descartam a realização de um ‘lockdown’.

Fiscalização não pode intervir em atividades eleitorais

É importante esclarecer que o município não tem competência para legislar sobre atos eleitorais. Portanto, a deliberação sobre atividades de campanha é de responsabilidade da Justiça Eleitoral.

Informações e imagens: Prefeitura Municipal