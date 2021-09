Uma boa notícia para os usuários da Biblioteca Pública de Caçapava: desde terça-feira, dia 24 de agosto, já é possível retirar livros por empréstimo novamente. A Biblioteca estava fechada desde 19 de março de 2020 devido à pandemia.

Para retirar livros, é necessário ser sócio e agendar o atendimento pelo telefone (55) 3281-3936. Serão informados os dias e horários disponíveis dentro do turno de funcionamento da Biblioteca, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Também por telefone, o usuário deve indicar os materiais que deseja retirar para que sejam separados com antecedência pelos funcionários. Para apenas devolver os livros retirados, não é necessário agendamento.

Como medida de segurança sanitária, alguns protocolos estão sendo seguidos: apenas uma pessoa é atendida por vez; somente é permitido o sistema pegue e leve (retirada de livros, sem poder permanecer nas dependências da Biblioteca para estudos ou pesquisa no local, por exemplo); é obrigatório usar máscara corretamente; a temperatura é medida na entrada com termômetro digital e, se estiver superior a 37,5º, não é permitido ingressar no prédio; os usuários devem higienizar as mãos antes de entrar na Biblioteca; o acesso às estantes é restrito aos funcionários; e os livros ficam em quarentena por 14 dias após devolvidos.

Associar-se à Biblioteca Pública de Caçapava é gratuito. Apenas precisa apresentar um documento com foto e informar um número de telefone para contato. É permitido retirar até três livros por um prazo de 15 dias, renováveis por igual período.

Foto: Isabela Oliveira