Foto: Divulgação

Na tarde desta sexta-feira (19), o Comandante do 3º Esquadrão de Polícia Montada, juntamente com os Oficiais Comandantes dos Pelotões que compõem este Esquadrão, prestou uma singela homenagem pela passagem do dia das Policiais Militares da Brigada Militar.

Durante a homenagem o 1º Tenente Ávila, Comandante do 4º Pelotão de Polícia Montada de Santana da Boa Vista, fez o uso da palavra e leu o seguinte texto:

DIA DA POLICIAL MILITAR DA BRIGADA MILITAR

Embora no dia 12 de maio seja comemorado o dia da Policial Militar no Brasil, para nós da Brigada Militar o dia 18 de junho é o escolhido como o dia da Policial Militar. Previsto em lei estadual que homenageia nossas guerreiras ao comemorar o aniversário de OLMIRA LEAL DE OLIVEIRA, a CABO TOCO, primeira mulher a ombrear pela defesa de seus ideais nas fileiras da corporação.

Assim, nos orgulhamos de, pouco mais de três décadas, já termos uma mulher no alto comando da Brigada Militar, mostrando a força da mulher gaúcha, da mulher brigadiana.

Em frente, em marcha, pela paz e pela cidadania, as mulheres que vestem esta farda histórica levam a bandeira do Rio Grande do Sul no braço e arriscam a vida todos os dias na defesa indiscriminada da sociedade, não merecem nada menos do que o maior respeito e admiração de todos nós. Avante, Brigadianas!

Em nome de Comando do 3º Esquadrão de Polícia Montada, parabenizo a todas as Policiais Militares femininas pelo seu dia!



O Comandante do 3º Esquadrão encerrou a homenagem parabenizando e agradecendo pelos excelentes serviços prestados pelas Policias Militares da Brigada Militar. Se encontravam presentes na homenagem as Soldados Franciele e Geniele do 3º Esqd P Mon – Sede, e as Soldados Rossana e Luciana do 3º Esqd P Mon , do 2º Regimento de Polícia Montada – São Gabriel.

Informações: BM