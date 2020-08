Na quinta-feira (30), a Brigada Militar de Santana da Boa Vista, realizou a passagem do comando do Pelotão. A solenidade foi realizada na sede do 4° pelotão, onde o 1° Tenente Valdemir Rodrigues de Ávila passou o comando para o 2° Sargento Alex Sander da Silva Derzette.

O ato contou com a presença do Major Kleiton Renan Rodrigues Sedrez, comandante do 6° Regimento de Polícia Montada, do 1° Tenenete Cláudio José Soares Salau, comandante do 3° Pelotão da Brigada Militar em Lavras do Sul, 1° Tenente Ciro Nelson Rodrigues, comandante do 1° e 2° Pelotão da Brigada Militar em Caçapava do Sul, do ex-comandante do Pelotão da Brigada Militar em Santana da Boa Vista 1° Sargento da Reserva Remunerada José Francisco Teixeira, do Arilton de Oliveira Freitas prefeito municipal, do Deputado Estadual Luis Rogério Marenco Ferran, da Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Débora de Vasconcellos Gonzalez, e da gerente do banco Sicredi Clarisse de Souza Oliveira.

O Major Renan presidiu a passagem de comando, agradecendo ao 1°Tenente Ávila pelo tempo em que esteve a frente do 4° Pelotão e desejou ao 2°Sargento Derzette sucesso no exercício da nova função.

Informações:BM