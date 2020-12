A Brigada Militar (BM) de Caçapava encontrou um homem, natural do munícipio, em atitude suspeita na madrugada de hoje, dia 30, na Av. João Manoel de Lima e Silva. Ao notar a aproximação dos policiais, ele retirou um revólver calibre .22 municiado da cintura e jogou no chão. Com ele, também foi encontrado um telefone celular sem chip.

O homem, que possui antecedentes criminais por posse de entorpecentes, tráfico, furto, descumprimento de medida protetiva de urgência, maus tratos contra idoso, violência doméstica, disparo de arma de fogo, perturbação da tranquilidade, lesão corporal, furto e arrombamento a residência, desobediência e vias de fato, cumpria medida cautelar e recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo. Após a realização do exame de corpo de delito, ele foi encaminhado com os objetos apreendidos à delegacia para registro e, depois, levado para o Presidio Estadual de Caçapava do Sul.

Informações e imagem: BM