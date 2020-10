Na última sexta-feira, dia 9, a Brigada Militar de Caçapava, com o apoio do Corpo de Bombeiros e da senhora Linda Sanhudo, realizou a ação solidária Criança Feliz. Presentes foram entregues para mais de 700 crianças nos bairros Promorar, Pazinato, Floresta, Henriques, Aviação, Pinheiro, Vivian e Vila Sul e no Abrigo Bem Me Quer.

Com alegria no rosto, as crianças receberam brinquedos, livros e máscaras infantis.

– Esse gesto nos incentiva e nos faz acreditar que, se cada um se dispuser a fazer o bem, iremos cultuar crianças para um mundo cada vez melhor. – declararam os organizadores da ação.

Foram arrecadadas mais de mil doações, contando com o apoio da Loja Zen, Elegance Presentes, Restaurante O Butiquim, Eletrônica Futura, Lojas S&H, Funerária Santo Antônio, Loja Ponto Real, Padaria Modelo, Loja Pirilú, Loja O Boticário e supermercado Super Engenho.