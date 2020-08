Foto: Lauro Alves/Agência RBS

O presidente Jair Bolsonaro chegou em Bagé, na Campanha, por volta das 11h30min desta sexta-feira (31).

Bolsonaro foi recepcionado no aeroporto por apoiadores, o que acabou causando aglomerações de pessoas, o presidente também utilizou o momento para exibir uma caixa de cloroquina, medicamento sem eficácia comprovada no tratamento da covid-19.

Em seguida, participou da inauguração da primeira escola cívico-militar em operação no Rio Grande do Sul. A cerimônia foi fechada para público e imprensa. Do lado de fora, apoiadores gritavam “Bolsonaro cadê você? Eu vim aqui só pra te ver”.

Ainda na tarde de hoje (31), o presidente deve fazer a entrega simbólica de duas unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida.

Esta é a primeira visita do presidente ao Estado após ter se curado da covid-19.

Informações: Gaúcha ZH