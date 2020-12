O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em uma residência do Bairro Floresta, em Caçapava, na noite de segunda-feira, dia 28, evitando que o fogo se alastrasse para toda a casa. Apenas uma moradora estava no local no momento do incêndio e relatou que acredita que a causa tenha sido uma bituca de cigarro que teria caído em um colchão.