Um incêndio no depósito da Center Churrascaria foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) de Caçapava na madrugada de hoje, dia 12. Segundo o CBM, por volta da 1h, pessoas que passavam pelo local notaram que havia bastante fumaça saindo do depósito, que fica anexo à churrascaria, e acionaram o socorro. Ao chegar, os bombeiros perceberam que se tratava de um incêndio em uma pilha de sacos de carvão. O combate foi realizado rapidamente, e o fogo não se alastrou para o restante do prédio.

Foto: CBM/Divulgação