O Corpo de Bombeiros de Caçapava atendeu a um chamado de incêndio em Lavras do Sul no começo da noite de ontem, dia 09. Uma residência no Centro da cidade vizinha, onde morada uma senhora de 89 anos, sofreu perda total. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas antes que atingissem as casas próximas, e ninguém ficou ferido.

Informações e foto: Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava