O Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul recebeu um chamado por volta das 07h da manhã de hoje onde o solicitante informava que havia uma residência em chamas na Rua Clarimundo Walmarath, no Bairro Floresta.

Chegando no local, havia uma casa de alvenaria com muita fumaça saindo pelas janelas da sala. Ao acessar o cômodo, encontraram um um sofá pegando fogo, o mesmo se encontrava ao lado da lareira e que provavelmente pela alta caloria e proximidade, veio a incendiar.

O fogo se alastrou atingindo o forro do teto e a estrutura de madeira do mesmo. Ainda queimaram alguns móveis e eletrodomésticos da sala, porém, devido a rápida intervenção dos bombeiros, o incêndio não atingiu os demais cômodos da casa. No local, residiam um casal de idosos que sairão rapidamente e não ficaram feridos.

Fonte: Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul