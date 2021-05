O Corpo de Bombeiros controlou um incêndio nesta madrugada na Rua Sete de Setembro, entre Borges de Medeiros e Júlio de Castilhos, no Centro de Caçapava. De acordo com os Bombeiros, os proprietários do local relataram que, antes de ir dormir, apagaram o fogo da lareira, mas acreditam que brasas tenham ficado acessas, o que pode ter ocasionado o incêndio.

A residência teve perda praticamente total, e a loja e o depósito tiveram perda parcial. Os moradores conseguiram sair sem ferimentos e, às 10h desta segunda-feira, dia 24, os Bombeiros permaneciam no local efetuando o rescaldo e uma análise de riscos para uma possível interdição por prevenção.

Informações e foto: Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava