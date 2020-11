O Corpo de Bombeiros de Caçapava recebeu novos equipamentos de proteção individual (EPIs) e de proteção respiratória (EPRs). Foram entregues pelo Departamento de Logística e Patrimônio do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul calças e capas de combate ao fogo para cada bombeiro, quatro cilindros de oxigênio e quatro máscaras de respiração.

Os EPIs recebidos são fundamentais para a aproximação ao fogo, diminuindo a sensação de calor durante o combate. Já os EPRs são imprescindíveis para o ingresso em locais com alta concentração de fumaça e para a proteção contra elementos tóxicos.

Informações: Corpo de Bombeiros de Caçapava do Sul