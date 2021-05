O Corpo de Bombeiros de Caçapava socorreu o motorista de uma carreta que havia ficado preso às ferragens do veículo que conduzia após sofrer um acidente na BR-153, próximo ao trevo da BR-290, na tarde deste domingo, dia 23. O atendimento contou com o auxílio de uma guarnição do Exército que passava pelo local.

Segundo os Bombeiros, o condutor de 52 anos perdeu o controle da carreta, que saiu da pista e tombou. Devido à vegetação densa do local e à posição em que o veículo se encontrava, o acesso à vítima foi dificultado, e o desencarceramento levou aproximadamente uma hora. O motorista foi retirado com vida e consciente, e entregue aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Informações e foto: Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava