Cabo Toco será homenageada no Museu da Brigada Militar

Olmira Leal de Oliveira, a Cabo Toco, será homenageada pela passagem de 120 anos de seu nascimento no dia 21 de maio, no Museu da Brigada Militar. O evento, com entrada franca, ocorre às 19h e faz parte de mais uma edição do Noite dos Museus. A homenagem será prestada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho através de uma apresentação da cantora Fátima Gimenez, intérprete da canção “Cabo Toco”.

Nascida em Caçapava em 18 de junho de 1902, Cabo Toco foi a primeira mulher a integrar a Brigada Militar, após ter atuado em conflitos armados nos anos de 1923, 1924 e 1926.

Imagem: Divulgação