O Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava foi acionado no início da manhã desta quarta-feira (16) para atender uma ocorrência na BR 290 próximo à Vila Progresso. Chegando ao local, a guarnição constatou tratar-se de uma Caçamba de Calcário que havia caído na Ponte do Rio Santa Bárbara, ficando parcialmente submersa.

O acesso ao veículo foi bastante complexo, em virtude da altura, vegetação e correnteza do rio. O motorista Ederson Machado, 38 anos natural de Caçapava, ficou preso às ferragens, situação que exigiu extremo esforço dos bombeiros, que o retiraram com vida e consciente após 6 horas de trabalho, sendo o mesmo encaminhado ao Hospital de Caçapava do Sul pelo Samu. O condutor sofreu uma fratura exposta no tornozelo esquerdo e algumas lesões nos braços e cabeça.

Informações: Corpo de Bombeiros Militar de Caçapava do Sul